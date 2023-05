Martina Colombari in crisi con Billy Costacurta “Sono stata fraintesa”

Il post sulla solitudinespesso posta immagini e messaggi personali, riflessioni, stati d'animo, emozioni con o senza Billy Costacurta. Anche l'altro giorno ha scritto una didascalia che ha lasciato molti ...Ora lapensa che il segreto di una relazione lunga e felice sia raggiungere un punto di equilibrio e prendersi cura l'uno dell'altro . Sperando che la coppia abbia l'occasione di continuare ...Aria di crisi trae Billy Costacurta Così sembrerebbe a giudicare dalle parole dell'ultimo post dell'ex Miss Italia, che su Instagram si è lasciata andare a uno sfogo che rivelerebbe che qualcosa ...

Martina Colombari, la frase choc: "Solitudine", la foto che fa il giro del web Liberoquotidiano.it

Martina Colombari è sposata con l’ex calciatore del Milan Alessandro Costacurta da quasi 20 anni, più precisamente dal 2004, e sono insieme da 27 anni, avendo messo al mondo Achille, il quale ha ...Martina Colombari non è in crisi con Billy Costacurta. Dopo un post sibillino della ex Miss Italia in cui parlava dei benefici della solitudine come un punto di forza in tanti hanno pensato a un allon ...