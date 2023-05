Martina Colombari e Costacurta in crisi? Lo sfogo dell’ex Miss Italia | “Neanche io mi innamorerei di me… la solitudine è un punto di forza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) “La manutenzione della coppia passa anche da quella dei corpi, amarsi di più fa amare meglio. Negli anni mi sono adattata ai gusti di Ale e lui ai miei. E abbiamo trovato un equilibrio“: cosìraccontava ad inizio aprile in un’intervista la ritrovata stabilità con il marito Alessandro. I due avevano festeggiato da poco, il 30 marzo, 27 anni di matrimonio e in occasione dell’anniversario la modella aveva rivelato i momenti difficili e gli sbagli commessi da entrambi, tirando le somme della loro relazione: ” Dopo una decina d’anni che eravamo insieme ci siamo traditi. Mi sentivo trascurata, non mi corteggiava più. Non ero più la regina di casa. Ci siamo allontanati ed entrambi abbiamo avuto un’altra storia. Poco più che un capriccio, una curiosità, alla fine ci siamo ritrovati. Perché Alessandro aveva capito. ...