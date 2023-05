Martina Colombari e Alessandro Costacurta in crisi? L’ex miss allarma i fan | «La solitudine è un punto di forza»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 23 maggio 2023)si lascia andare su Instagram ad una riflessione molto particolare sullae soprattutto sull’amore. Con il maritoha festeggiato i 27 anni, ma adesso i due potrebbero essere in un momento difficile. «Neanche io mi innamorerei di me, dico sul serio», scrivesul suo profilo social. Lo sfogo diLo sfogo disui social sembra un modo per dichiarare al mondo la rassegnazione della fine del suo amore. “”, scritto in maiuscolo è gridato per indicare che rappresenta undi, una rivendicazione. Ma sarà davvero così? «Rendo complicato ...