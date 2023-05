Maria Giovanna Maglie | morta la giornalista volto della tv | aveva 70 anni

(Di martedì 23 maggio 2023)martedì 23 maggio: la70. A dare l'annuncio, su Twitter, Francesca Chaouqui: 'Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre'. Lo scorso ...

È mortaMaglie , aveva 70 anni. Ex giornalista del Tg2, saggista e opinionista tv: ne dà notizia sui social l'amica e collega Francesca Chaoqui . Era stata portata all'ospedale Forlanini di ...Maglie è morta martedì 23 maggio: la giornalista aveva 70 anni. A dare l'annuncio, su Twitter, Francesca Chaouqui: 'Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre'. Lo scorso ...È morta all'età di 70 anniMaglie , ex giornalista del Tg2 e notissima saggista e opinionista tv. A dare la notizia, sui social, l'amica e collega Francesca Chaoqui. Maglie era stata portata all'ospedale ...

È morta Maria Giovanna Maglie, la giornalista aveva 70 anni Corriere della Sera

Addio a Maria Giovanna Maglie, giornalista e saggista scomparsa nelle scorse ore a Roma. Aveva 70 anni e da tempo aveva problemi di salute. A dare la notizia del decesso è stata Francesca Chaouqui, ...Maria Giovanna Maglie aveva raccontato così, dal suo letto d’ospedale, al Corriere il momento buio che aveva passato. Un intervento d’urgenza all’European hospital di Roma le aveva salvato la vita.