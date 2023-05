Maria Giovanna Maglie è morta | la malattia contro cui ha lottato in questi mesi

Leggi su movieplayer

(Di martedì 23 maggio 2023)Magli èoggi 23 maggio, la giornalista lo scorso dicembre aveva rivelato il motivo della sua scomparsa dai socialMagli èoggi, 23 maggio. Aveva 70 anni ed era malata da tempo. La giornalista lo scorso dicembre aveva raccontato la sua: era stata operata al cuore per un aneurisma aortico. La notizia è stata diffusa da Francesca Chaouqui, che le è stata vicina negli ultimi momenti di vita. "Amici miei,Magli è tornata questa mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, hafino alla fine come sempre. Adesso è in pace", …