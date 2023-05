Maria De Filippi stravolge Amici | spuntano due nuovi nomi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023)non ha fatto in tempo a concludersi che giàDepensa alla prossima edizione. La produzione sarebbe infatti già al lavoro per stabilireaccordi. L'obiettivo? Il ritorno di Veronica Peparini e Kledi Kadiu. Stando a quanto riportato da Amedeo Venza sul suo profilo Instagram, la conduttrice del talent di Canale 5 starebbe proprio puntando su questi due. Al momento nulla è ufficiale, anche se da tempo si respira aria di cambiamento. Certo è invece che dovrebbe essere riconfermati Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Mentre Raimondo Todaro e Arisa sono tutt'altro che sicuri. In particolare la cantante vorrebbe riprendere in mano la sua carriera, dedicandosi ancora di più ai suoi progetti. Diverso discorso per Todaro. Alcuni rumors parlano di alcuni screzi con la ...