Marco Mazzoli si confida con Noise | la rivelazione di fuoco nel post puntata

Leggi su 361magazine

(Di martedì 23 maggio 2023)inè apparso commosso per l’abbandono dell’amico Paoloe di notte, nel, gli hato cosa pensa dei suoi compagniall’Isola dei Famosi 2023 sta dimostrando di essere un concorrente vincente. per la sua schiettezza sta anche litigando con i compagni d’avventura non facendo giri di parole. Il conduttore dello Zoo di 105 dovrà superare un’altra dura prova: privarsi della compagni del suo collega e amico Paolo che ha dovuto abbandonare il gioco per problemi di salute. Alla notizia dell’abbandono dell’amico,ha pianto. Ilary ha mostrato un video con i momenti dei due naufraghi vissuti insieme in questi giorni al reality show di Canale 5, ma finita la ...