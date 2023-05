Marco Mannage ucciso in monopattino a Roma | si costituisce il pirata della strada | «Sono scappato | ho avuto paura»

All'arrivo dell'ambulanza del 118 il giovane era già deceduto.domenica sera aveva da poco telefonato alla madre dicendo che stava rientrando a casa. Il ragazzo sarebbe stato urtato e lasciato in terra da un furgone che poi si è allontanato senza ...domenica sera aveva da poco telefonato alla madre dicendo che stava rientrando a casa. Poi la tragedia. Sarebbe stato urtato e lasciato in terra da un furgone che poi si è allontanato ...domenica sera aveva da poco telefonato alla madre dicendo che stava rientrando a casa. Poi la tragedia. Sarebbe stato urtato e lasciato in terra da un furgone che poi si è allontanato ...

Investito e ucciso sul monopattino: si costituisce il pirata della strada RomaToday

È un italiano di 26 anni, ora è indagato per omicidio stradale, ma potrebbe essere anche accusato di omissione di soccorso. Era alla guida di una Panda. Si è costituito spontaneamente ai vigili del gr ...Parte dall’Italia – fra Trentino e Toscana – la rivoluzione degli audiogame di nuova generazione. A voler dare una svolta al settore – in pieno fermento, nonostante lo strapotere dei videogame – è la ...