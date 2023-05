Marco Mannage | il 25enne travolto e ucciso sul monopattino | si costituisce il ‘pirata della strada’

(Di martedì 23 maggio 2023) Le indagini sull’incidente che ha causato la morte deldi origini bengalesi,, domenica sera, 21 maggio, sono state avviate nell’immediato da parte degli agentiPolizia Locale di Roma Capitale per rintracciare il mezzo, e quindi il conducente, che hasul colpo il. Attività investigative che si sono concluse con la confessione di un 26enne che si è presentato negli uffici del XV gruppo Cassia dei vigili urbani, incaricati delle indagini, per confessare la sua colpa. Il giovane che ha investito esi è costituito Il giovane si è costituito. Ha ammesso di essere stato lui a investirein via di Casal del Marmo, all’altezza del civico 222, e scappare a ...

Stava tornando a casa con il suo monopattino quando è stato investito e ucciso da qualcuno che è fuggito via senza soccorrerlo. È morto così a Roma, giovane di 24 anni di origini bengalesi, dopo essere travolto in strada domenica sera in via Casal del Marmo. Chi lo ha investito è fuggito senza soccorrerlo Il ragazzo, che poco prima ...All'arrivo dell'ambulanza del 118 il giovane era già deceduto.domenica sera aveva da poco telefonato alla madre dicendo che stava rientrando a casa. Il ragazzo sarebbe stato urtato e lasciato in terra da un furgone che poi si è allontanato senza ...domenica sera aveva da poco telefonato alla madre dicendo che stava rientrando a casa. Poi la tragedia. Sarebbe stato urtato e lasciato in terra da un furgone che poi si è allontanato ...

Marco Mannage ucciso in monopattino a Roma, si costituisce il pirata della strada: «Sono scappato, ho avuto pa ilmessaggero.it

Tragedia sulle strade di Roma dove un giovane che avrebbe compiuto 25 anni nei prossimi giorni è stato travolto e ucciso mentre tornava a casa con il suo monopattino. Dall'inizio del 2023 sono 58 le v ...«Sono scappato per paura», queste le parole del pirata della strada che domenica sera ha travolto e ucciso a Casal del Marmo, il 24enne romano, ma di origine cingalese, Marco Mannage ...