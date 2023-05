Marciniak per Manchester City-Inter e la cabala generata – TS

Leggi su inter-news

(Di martedì 23 maggio 2023) TuttoSport riporta la scelta della UEFA di affidare la direzione della finaledi Champions League all’esperto Syzmon. E la scaramanzia riecheggia ora nella mente dei tifosi nerazzurri…– TuttoSport parla della scelta della UEFA di Syzmonper la finale di UEFA Champions League. I tifosi nerazzurri, in maniera estremamente scaramantica, hanno cercato le somiglianze con l’arbitro della finale del 2010, ovvero Mark Webb. Ebbene, una cosa in comune tra i due fischietti c’è: entrambi hanno arbitrato sia la finale del Mondiale che quella di Champions League in quell’anno. A completare la squadra i connazionali Sokolnicki e Listkiewicz (assistenti), il rumeno Kovacs (4° uomo), mentre al Var ci saranno altri due polacchi (Kwiatowski e Frankowski) ...