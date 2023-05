Marchisio e la sentenza Juventus | “Campionato peggio delle opinioni da bar”

... che porterà a smascherare la fede calcistica che ha portato adel PM, a togliere i 15 ... Ben vengano le voci su Del Piero, Barzagli,… uomini di Juve e da Juve, ma qualsiasi ...Mentre Ivano aggiunge: "Guarda caso a due giorni dalladel - 15 ai gobbi Rai 3 se ne esce ... Juventus, il tweet polemico di. Dal versante Juve , nessuna reazione ufficiale da parte ...Juventus,e Cassano i primi ad attaccare la. Juventus, Tacchinardi parla divergognosa . Juventus, l'ironia del web per le parole di Tacchinardi . Juventus,e ...

Marchisio polemizza sul -10 e punge la Juve: "Senza identità" Corriere dello Sport

Claudio Marchisio infuriato per il -10 inflitto alla Juventus: il messaggio dell’ex bianconero contro la penalizzazione E’ un Claudio Marchisio infuriato quello che sui social attacca il -10 inflitto ...Marchisio ha poi proseguito: "Non toglie le lacune di una squadra, la Juventus , da inizio anno poco convincente e senza identità. Però ricordiamoci che i punti conquistati in campo in questo anno ass ...