Marcella Bella scatenata | “Vuoi rifarti la faccia? Posso chiedere al chirurgo della Vanoni Il cervello devi tenerlo così com’è…” La risposta all’hater

(Di martedì 23 maggio 2023)on fire., scatenatissima, irrefrenabile: la cantante siciliana, reduce da un’intervista a Domenica In con Mara Venier, si è fatta notare nelle ultime ore per un commento sui social al vetriolo che rischia di far arrabbiare Ornella. Ad innescarlo, le parole sulla pagina Facebook didi una sua fan (o hater, dipende dai punti di vista), che prima ha precisato di adorare Io domani – una delle canzoni più celebri del suo repertorio -, poi ha ironizzato sul suo aspetto fisico. “Ma chi è ilche ti ha tolto trent’anni dal viso? Possibile che non si possa conoscere il nome…”, ha scritto la donna. Ladi? Piuttosto indispettita, per usare un eufemismo: “Mi dispiace deluderti ma la mia mamma mi ha ...

contro un hater, ci va di mezzo Ornella Vanoninon ci ha messo molto a ribattere ma tira in ballo Ornella Vanoni. ' Mi dispiace deluderti ma la mia mamma mi ha lasciato un ...Nelle scorse ore la cantanteha perso la pazienza sui social dopo aver pubblicato su Facebook un post per promuovere la sua ospitata a Domenica In. L'artista è stata travolta da qualche critica , ma soprattutto a ...La cantante risponde per le rime a un hater sui social e tira in ballo la collega facendo un'affermazione molto ...

Marcella Bella attacca Ornella Vanoni su Facebook: «Bisogna chiedere al suo chirurgo per rifarsi la faccia» ilmessaggero.it

Marcella Bella sbotta sui social contro una fan che le chiede chi sia il chirurgo plastico da cui si è recata in questi anni, sottolineando il suo ...Marcella Bella spazientita. Tutto ha avuto inizio da un post Facebook pubblicato dalla cantante per promuovere la sua presenza a Domenica In. “Ma il chirurgo che ti ha tolto trent’anni dal viso Possi ...