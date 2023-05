Marcella Bella | l’attacco gratuito a Ornella Vanoni | “Bisogna chiedere al suo chirurgo per rifarsi la faccia”

Leggi su tpi

(Di martedì 23 maggio 2023)spazientita. Tutto ha avuto inizio da un post Facebook pubblicato dalla cantante per promuovere la sua presenza a Domenica In. “Ma ilche ti ha tolto trent’anni dal viso? Possibile che non si possa conoscere il nome?”, ha chiesto un’utente del web scatenando la reazione della diretta interessata. Ed ecco che la replica non si è fatta attendere, con l’artista che ha lanciato una frecciata a. Un’affermazione velenosa la sua e completamente gratuita nei confronti della collega, che non c’entrava assolutamente nulla in questo botta e risposta: “Mi dispiace deluderti ma la mia mamma mi ha lasciato un buonissimo Dna – ha scritto– Infatti ho ancora i miei lineamenti e sempre la stessa, ...