Marcella Bella a Domenica In | «Vivo a Ibiza | somiglia alla Sicilia Per strada nessuno mi riconosce»

Leggi su blog.libero

(Di martedì 23 maggio 2023)ospite aIn si apre con Mara Venier sulla sua vita a. La cantante vive sull’isola della Spagna, ha compiuto i 70 anni e si dedica ad arte e famiglia in una vita riservata. «Amo il contatto con la gente», afferma, ma preferisce, dice, un posto piccolo in cuila conosce.«È un posto piccolo, dove tutti mi conoscono e mi amano ormai, ma non tutti sanno che sono una cantante. Ho più libertà perché non mi riconoscono. È un posto molto simile. Anche lì ci son tutte quelle piante grasse, i fichi d’ india», afferma la cantante negli studi diIn. Tra lavoro e famiglia «Se non fossi stata così selettiva, ...