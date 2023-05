Manila Nazzaro | l' ex Lorenzo Amoruso ferito accusa | ' Frequentava già un altro | lo sanno tutti'

Lorenzo Amoruso , durante una diretta Instagram con Biagio D'Anelli è tornato a parlare della fine della relazione con, accusando quest'ultima di averlo tradito. Durante la sesta edizione del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini , Lorenzo è stato più volte protagonista di momenti romantici con ...Non è un bel momento per. Dal punto di vista professionale, l'ex Miss Italia è tra le papabili per entrare con ruolo di rilievo nella 'nuova Rai ' pensata dal governo Meloni . Da quello sentimentale, però, la ...Condividi su: Da qualche meseha lasciato Lorenzo Amoruso , ma quest'ultimo oggi ha avuto un durissimo sfogo in una diretta Instagram con l'ex gieffino Biagio D'Anelli, dove ha parlato della sua ex compagna. Lorenzo ...

Manila Nazzaro, "a Roma lo sanno tutti". Corna, una voce esplosiva Liberoquotidiano.it

Lorenzo Amoruso, durante una diretta Instagram con Biagio D'Anelli è tornato a parlare della fine della relazione con Manila Nazzaro, accusando quest'ultima di averlo tradito. Durante la sesta ...Lorenzo Amoruso parla della rottura con Manila Nazzaro e svela retroscena inediti e che hanno del clamoroso. "Ho le prove che...", ecco cosa ha riferito Lorenzo. Lorenzo Amoruso, l'ex compagno di Mani ...