Manifestazione a Bari di Cia e Copagri per i Consorzi di bonifica con l’esito delle cartelle rinviate ma questioni ancora aperte

A.) dell' Università degli Studi diAldo Moro organizza due imperdibili eventi per conoscere e ... esperta etnobotanica e divulgatrice che mercoledì 24 allieterà gli ospiti della...Così Giuseppe Die Raffaele Patella, referenti del comitato di quartiere della zona 167 di Barletta. "È la prima volta - proseguono - che una, svoltasi tradizionalmente per le ...... esclusivamente a mano presso il Comune di- Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene - via Marchese di Montrone, 5 - 70122, in busta chiusa riportante la dicitura 'di ...

Manifestazione di interesse a partecipare alla mappatura dei servizi ... Comune di Bari

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Grossa partecipazione numerica all’ Apulia Meeting Tour, manifestazione organizzata dal Comitato Regionale Fidal Puglia al Campo Scuola Bellavista di Bari. Quasi 50 le società in gara nel fine settima ...