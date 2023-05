“Mamma scusa Sono innamorata” La rivelazione dell' ex suora Cristina Scuccia

(Di martedì 23 maggio 2023)? Forse sì. Ora, exe concorrente de L'Isola dei Famosi, svela qualcosa di inaspettato. “Mi sto sentendo sempre più a mio agio qua a L'Isola dei Famosi“, dice. Così, rompe il silenzio mentre Ilary Blasi da studio manda in onda una conversazione con Helena Prestes. “Se mi manca qualcuno? Poco prima di iniziare questa avventura avevo premesso che non avrei mai detto nulla, ma... Ormai... Ho conosciuto una persona a Madrid. Di questa persona mi manca tutto: stare insieme, andare a mangiare sushi... L'amore è bello e qua a L'Isola dei Famosi per quanto mi stia sforzando esce fuori. Ci conosciamo da pochissimo. Questa persona è entrata in punta di piedi nella mia vita, tengo tanto a lei, è una persona importante.se vieni a sapere questa cosa ...

La cantante, inoltre, approfitta del momento per chiederea suain quanto, prima di partire, non è riuscita a dirle la verità. 'Non sto facendo niente di male, sto amando' conclude, ...Ci sto pensando tanto,se non te ne ho parlato prima, io non mi sarei mai lasciata andare con la prima persona che passava così. Io non voglio che si confonda la mia uscita dal convento ...'L'amore è bello, ci sto pensando tanto' ammette Cristina che sicon suaper non averglielo detto prima. Lei ci tiene a precisare che comunque la sua uscita dal convento, avvenuta quasi ...

Isola dei Famosi, Cristina Scuccia confessa: "C'è una persona nella mia vita" Today.it

Innamorata Forse sì. Ora Cristina Scuccia, ex suora e concorrente de L’Isola dei Famosi, svela qualcosa di inaspettato. “Mi sto ...La Scuccia ha poi detto che si tratta di una persona che vive a Madrid, senza voler specificare se sia italiana o meno. Ha di nuovo chiesto scusa alla sua mamma ma si è anche detta sicura del fatto ...