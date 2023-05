Mamma costretta a taglio cesareo partorisce bimbo gigante

Leggi su it.newsner

(Di martedì 23 maggio 2023) Molte cose possono succedere durante i nove mesi in cui una donna porta un bambino in grembo. C’è molto da preparare in casa, ma c’è anche un grande cambiamento mentale per la donna che ora sta per diventare madre. Ma per questa donna, si potrebbe dire che la sua nascita sia entrata nei libri di storia. Erika dell’Indiana, Stati Uniti, ha subito davvero uno shock quando ha incontrato suo figlio per la prima volta, scrive il British Mirror. È un vero miracolo che una persona possa creare una nuova vita nel grembo materno. Ma per tutti coloro che vogliono essere madre, la strada non è sempre così facile e lineare. Può volerci molto tempo prima che il sogno diventi realtà e questo periodo può essere estremamente stressante. E anche se il sogno è rimanere incinta, possono succedere molte cose durante i nove mesi in cui un bambino cresce all’interno dell’utero e anche ...