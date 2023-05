Maltempo | Speranza | ' come per il Covid | si sta insieme e si difende il Paese'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) Roma, 23 mag (Adnkronos) - "Dobbiamo fare una grande operazione-, che si sta stringendo tutto, dai sindaci al presidente di regione, alla Meloni che ha fatto benissimo ad andare lì. La mia posizione,nel, è che di fronte a una tragedia si stae siil". Lo ha detto Robertoa SkyTg24 parlando dell'emergenzain Emilia Romagna. "Mi auguro che il Cdm metta in campo tutte le azioni possibili, non si possono fare miracoli, i danni sono enormi, di svariati miliardi. Oggi bisognerà dare una primissima risposta, bisogna avere la forza di risponderesistemaoggi e per l'emergenza di domani", ha spiegato l'ex ministro della Salute.