Maltempo | Rustignoli Fiba | su coste E Romagna spiagge e strutture ricettive riaperte e operative | aspettiamo i turisti

ribadisce che 'il 100% delle strutture ricettive lungo la costa emiliano - romagnola è oggi operativa, perchè non hanno subito pressocchè alcun danno. Siamo pronti ad accogliere i ...ribadisce che "il 100% delle strutture ricettive lungo la costa emiliano - romagnola è oggi operativa, perchè non hanno subito pressocchè alcun danno. Siamo pronti ad accogliere i turisti ...ribadisce che 'il 100% delle strutture ricettive lungo la costa emiliano - romagnola è oggi operativa, perchè non hanno subito pressocchè alcun danno. Siamo pronti ad accogliere i ...

Maltempo, Rustignoli (Fiba): "su coste E.Romagna spiagge e ... Entilocali-online

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Nel ravennate hanno retto solo i tratti di costa dove non era ancora stata rimossa la duna Ma ormai i bagnini erano pronti per la stagione. Gravi danni anche tra Rimini e Cattolica ...