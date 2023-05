Maltempo | Richetti | ‘bene tempestività governo | Azione-Iv farà propria parte’

(Di martedì 23 maggio 2023) Roma, 23 mag. (Adnkronos) – ‘Oggi non è il tempo della polemica, né della retorica: oggi è il tempo dell’, della responsabilità, dell’unità di intenti di tutte le forze politiche, che leghi le attività parlamentari dei prossimi mesi. Ladel provvedimento prodotto dalriconosce l’emergenza e l’urgenza del momento: perché l’Emilia Romagna non può essere lasciata sola di fronte ad un evento che, per le sue dimensioni, ha pochi precedenti”. Così Matteo, capogruppo di-Italia Viva alla Camera dei Deputati, durante la commemordelle vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna.“Grazie alle istituzioni, vicine e solidali, grazie alle Forze dell’Ordine e ai volontari, che a rischio della loro incolumità, hanno salvato vite e ridato speranza. ...

E il capogruppo alla Camera, Matteo: 'Farò di tutto per tenere il gruppo unito'. Silvio Berlusconi verso le dimissioni dal San Raffaele. Secondo fonti di FI, il Cavaliere potrebbe lasciare l'......le vittime e la vicinanza e solidarietà alle comunità colpite dalla drammatica emergenza. ... si terrà l'assemblea a Palazzo Montecitorio, convocata in presenza dal capogruppo Matteo...E il capogruppo alla Camera, Matteo: 'Farò di tutto per tenere il gruppo unito'. Silvio Berlusconi verso le dimissioni dal San Raffaele. Secondo fonti di FI, il Cavaliere potrebbe lasciare l'...

Maltempo: Richetti, 'bene tempestività governo, Azione-Iv farà ... Il Dubbio

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Oggi non è il tempo della polemica, né della retorica: oggi è il tempo dell’azione, della responsabilità, dell’unità di intenti di tutte le forze politiche, che leghi le a ...La condizione è di «alta emergenza», non soltanto perché «il pericolo è ancora incombente, soprattutto per le persone, ma anche per il rischio frane. Quindi bisogna stare in allerta almeno per una set ...