Maltempo | Meloni “Con il decreto stanziamo 2 miliardi per l' emergenza”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Lo stanziamento complessivo è di oltre 2di euro per le zone colpite”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia, al termine del Consiglio dei Ministri che ha approvato ilsull'.“Questoprevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi fino al 31 agosto, con la ripresa dei pagamenti al 20 novembre. Il differimento dei mutui nei confronti di CdP, inoltre, sulle utenze è già stata deliberata la sospensione del pagamento da parte di Arera ma c'è una norma che la rafforza; sui mutui non serve una norma perchè fa fede il protocollo d'intesa tra governo e Abi”, spiega.“Ancora non siamo in grado di quantificare tutte le necessità e i danni, ma in passato ...