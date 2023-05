Maltempo in Emilia - Romagna | Cdm approva decreto emergenza | Meloni | Stanziati 2 miliardi | Versamenti tributari sospesi fino al 31

(Di martedì 23 maggio 2023) 'Non era facile trovare 2in pochi giorni' 'Nella situazione attuale in cui si trova l'Italia, trovare 2di euro in qualche giorno non è una cosa facile - ha proseguito il premier - .

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge sull'emergenzache è stato illustrato dalla Presidente del Consiglio Meloni in conferenza stampa. "Vorrei ...dall'alluvione in...Leggi ancheinRomagna, è allarme anche per gli animali. Rifugi e canili invasi dal fango Papa Francesco sgrida una signora: 'Mi dice 'benedica il mio bambino", ma era un cagnolino' ......mattina sono tornate pienamente percorribili tutte le corsie dei 200 chilometri della rete gestita da Autostrade per l'Italia inRomagna , colpiti dalle alluvioni dovute all'emergenza

Maltempo Emilia Romagna: cambiano esame di terza media e maturità, deroga al tetto dei 200 giorni. Ecco le misure in campo per la scuola. BOZZA Orizzonte Scuola

“Complessivamente questo primo provvedimento prevede uno stanziamento di oltre due miliardi di euro per le zone colpirte dall’alluvione. Penso che sia giusto ringraziare tutti i componenti del governo ...Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del Cdm che ha dato via libera alle misure per fronteggiare i danni dell’alluvione in Emilia Romagna: “I comuni colpiti nelle Marche e in Toscana ...