Maltempo | Federalberghi E Romagna | “Hotel aperti ma disdette ci sono state”

(Di martedì 23 maggio 2023) Il presidente Giorgetti: "Il prossimo weekend è importante, è un bando di prova per la stagione" “Le strutture alberghiere sulla costa romagnolatutte regolarmente aperte, e non da oggi ma da giorni. Abbiamo avuto solo un paio di strutture con i garage sott’acqua ma è stato tutto risolto. Questo perché la costa non è andata sott’acqua come purtroppo altre zone della Regione. La situazione qui è in totale sicurezza ma nonostante questo lenelle prenotazioni nei giorni scorsi ci, un po’ perché inizialmente molti non avevano chiaro la posizione dei luoghi colpiti dall’alluvione, un po’ perché le immagini erano forti. E quindi vogliamo rassicurare tutti: siamoe le spiaggetutte ok”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Alessandro Giorgetti, presidente di ...

Lavoro di squadra: "Arenile ripristinato a tempo record" "Aspettiamo i turisti sulla nostra Spiaggia di Velluto: l'arenile è stato ripristinato a tempo record, le strutture ricettive sono aperte e pro ...