Maltempo | Della Vedova | ‘ok misure ma governo ascolti giovani su clima’

(Di martedì 23 maggio 2023) Roma, 23 mag. (Adnkronos) – ‘Oggi commemoriamo le vittime dell’alluvione, e insieme ad esse celebriamo il coraggio, la forza d’animo, la tenacia delle popolazioni colpite. Ma il coraggio e la forza d’animo di chi oggi non può fare altro che darsi da fare è però un appello e un monito a tutti noi sulle ‘cose da fare’ e +Europa non si tirerà indietro rispetto alleche ildeciderà di mettere in campo per sostenere le popolazioni alluvionate”. Lo ha detto il deputato di +Europa, Benedetto, intervenendo nell’aula di Montecitorio.“Certo è che la crisi climatica è un fatto e il territorio italiano, per le sue caratteristiche, è una vera e propria trincea nella quale ci troviamo a combattere. Dovremmo guardare al grande movimento ambientalista degli studenti di tutto il mondo, anche italiani, che ...

"Le squadreProtezione civile insieme ai pompieri stanno effettuando sopralluoghi per verificare la presenza di nuove criticità" ha detto la sindaca Daniela Ghergo. Tra le scuole le due ...... nell'intervento conclusivo alla riunione sull'emergenza con Bonaccini e i sindaci delle località alluvionate: 'Confido che il confronto rimarrà costante anche nella seconda fase, quella...Questo perché la costa non è andata sott'acqua come purtroppo altre zoneRegione. La situazione qui è in totale sicurezza ma nonostante questo le disdette nelle prenotazioni nei giorni scorsi ...

Maltempo, Coldiretti: a Torino il Po sale 1,5 metri in 24 ore Sky Tg24

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 23 MAG - Bomba d'acqua su Fabriano, in provincia di Ancona. Prima un'intensa grandinata con chicchi come ciliegie ha imbiancato la strada tra la città e la frazione di Mari ...Buona parte degli aiuti non sono però risorse aggiuntive ma puro e semplice dirottamento di altri fondi destinati ad altri interventi pubblici ...