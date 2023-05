Maltempo | Bonelli-Fornaro | ' chiediamo informativa urgente Governo alla Camera' **

(Di martedì 23 maggio 2023) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - Angelo, di Alleanza Verdi-Sinistra, e Federico, del Pd, hanno chiesto un'del, oggi o al massimo domani, sull'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna. Il vicepresidente dellae presidente di turno dell'Assemblea, Giorgio Mulè, ha assicurato che la richiesta, presentata anche ieri, è già stata presa in considerazione e che tempi e modalità potranno essere discussi nella Conferenza dei capigruppo in programma domani.

... si troverebbe al fianco dei disprezzati Fratoianni e, che erano stati la causa scatenante ..., Salvini: troppi no fanno male all'Italia. Fratin contro gli ambientalisti da... Il ...Invitiamo Giorgia Meloni - conclude- a considerare la nostra proposta di un Patto per il Clima, per affrontare con determinazione la crisi climatica e idrogeologica. Siamo pronti a ......delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza rispetto all'emergenza. "Leggo ... Interviene anche Angelo, co - portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza ...

**Maltempo: Bonelli-Fornaro, 'chiediamo informativa urgente ... Il Tirreno

A Faenza il mezzo speciale di TIM ha consentito di fare fronte al mancato funzionamento di 3 siti radiomobili danneggiati dal maltempo.Nella puntata del 22 maggio in onda su Retequattro si parla dell'emergenza maltempo in Emilia-Romagna e del processo trattativa Stato-mafia Questa sera ...