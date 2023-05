(Di martedì 23 maggio 2023)d'su, in provincia di Ancona. Prima un'intensa grandinata con chicchi come ciliegie ha imbiancato la strada tra la città e la frazione di Marischio in pochi minuti. Poi una ...

d'acqua su Fabriano, in provincia di Ancona. Prima un'intensa grandinata con chicchi come ciliegie ha imbiancato la strada tra la città e la frazione di Marischio in pochi minuti. Poi una ...È troppo presto per cantare vittoria. Il caldo del weekend è solo temporaneo. Come già ribadito quest'anno sarà un maggio particolare e come tale non mancheranno altre giornate di freddo e. Si ricomincia da mercoledì 24 maggio, dopo che la giornata di lunedì ha visto le temperature aumentare gradualmente raggiungendo anche i 28°C nella Pianura Padana e nelle aree interne del ...Gp Imola annullato per: "La decisione più giusta"

Maltempo: bomba d'acqua a Fabriano Agenzia ANSA

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 23 MAG - Bomba d'acqua su Fabriano, in provincia di Ancona. Prima un'intensa grandinata con chicchi come ciliegie ha imbiancato la strada tra la città e la frazione di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...