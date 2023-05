Maltempo | Alto Mugello | rischio idrogeologico prolungato alla mezzanotte del 24 maggio

(Di martedì 23 maggio 2023) La Sala unificata della Protezione civile hail codice giallo pernell'finodi domani, mercoledì 24, per la possibilità di piogge in Appennino, nelle stesse zone interessate dai dissesti della scorsa settimana

Maltempo, altre ore difficili per l’Alto Mugello: nuova allerta gialla LA NAZIONE

FIRENZE – La Sala unificata della Protezione civile ha prolungato il codice giallo per rischio idrogeologico nell’alto Mugello fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 24 maggio, per la possibilità ...Firenze, 23 maggio 2023 – Continua l’allerta in alto Mugello. La Sala unificata della Protezione civile ha prolungato il codice giallo per rischio idrogeologico nell'alto Mugello fino alla mezzanotte ...