(Di martedì 23 maggio 2023) "Aspettiamo non soloma con la certezza che, quanto è accaduto, vedrà non solo il riconoscimento dellodima anche degli strumenti utili a rimettere in sicurezza i luoghi ...

... - ha ricordato- , riservandosi di agire in brevi tempi anche per le Marche e la Toscana che sono state anche esse duramente colpite dalla scorsa settimana". "Di fatto c'è una ......del Consiglio comunale a proposito delche ha colpito il territorio la scorsa settimana. "Siamo fiduciosi che le nostre istanze vengano accettate. Il presidente della Regioneha ..."Anchepresidente della Regine Marche - continua Gallucci - chiede lo stato di emergenza. Ad oggi tra Emilia - Romagna e Marche più di 5000 aziende sono allagate, purtroppo i danni sono ...

Maltempo: Acquaroli, più che fiduciosi su stato d'emergenza Agenzia ANSA

PESARO - Domani i tecnici della Protezione civile nazionale arriveranno nelle Marche per la verifica dei danni insieme alla Regione, che indicherà i Comuni colpiti dal maltempo ..."Aspettiamo non solo fiduciosi ma con la certezza che, quanto è accaduto, vedrà non solo il riconoscimento dello stato di emergenza ma anche degli strumenti utili a rimettere in sicurezza i luoghi col ...