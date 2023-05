“Malpensata d’autore” | week-end dedicato a De André

Leggi su bergamonews

(Di martedì 23 maggio 2023) Bergamo. Sabato 27 e domenica 28 maggio al Parco Olmi il concerto dei musicisti che affiancarono Faber sul palco e in tournée. In mostra le storie legate alle sue canzoni. Sul palco i Mille Anni Ancora, i Corimè e i Luf. “Questa di Deè la storia vera…”. Verrebbe voglia di parafrasare la celeberrima Canzone di Marinella per annunciare l’importante due giorni “” che sabato 27 e domenica 28 maggio ricorderà il grande Faber nel contesto del Parco Ermanno Olmi di Bergamo. Un tributo al “cantautore degli emarginati”. La manifestazione, organizzata nell’ambito di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, unisce in cabina di regia la Cooperativa don Giuseppe Ferrari (che segue le attività del Parco Olmi in convenzione con il Comune di Bergamo) e il team di Cielivibranti, associazione bresciana che cura dal 2019 il ...