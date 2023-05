Malore improvviso | calciatore muore a 36 anni Il cordoglio social degli amici

(Di martedì 23 maggio 2023) Unnon ha lasciato scampo a Pablo Juan Beascoechea Portas , detto Vasco , exdi 36di club di Terza divisione come Cruceiro do Hío o Domaio, in Galizia, anche se ...

Unnon ha lasciato scampo a Pablo Juan Beascoechea Portas , detto Vasco , ex calciatore di 36 anni di club di Terza divisione come Cruceiro do Hío o Domaio, in Galizia, anche se aveva ...Si è sentito improvvisamente male ed è morto mentre si trovava sul posto di lavoro. È accaduto nel pomeriggio di lunedì 22 maggio, verso le 15. A stroncare Rocco Angelicchio , 51 anni, un: vani i tentativi di salvargli la vita, perpetrati dal personale di soccorso giunto in via Bergamo a Curno a bordo della Croce Bianca di Bergamo. Angelicchio, conosciuto da tutti come "Rocky", ...La sua morte sarebbe stata causata da une dopo che, nei mesi scorsi, la giornalista aveva subito un lungo ricovero . A dare la notizia della sua scomparsa è stata Francesca ...

Malore improvviso mentre gira un film a Ischia, l'attore Ray Stevenson muore a 59 anni: ha recitato in Thor e ilgazzettino.it

La città di Latina ha dato il suo ultimo saluto ad Arturo Russo, dello storico Bar As, su via Isonzo a Latina. Un malore improvviso venerdì notte lo ha portato via in silenzio, lasciando tutti senza ...LATINA – La città di Latina ha dato il suo ultimo saluto ad Arturo Russo, dello storico Bar As, su via Isonzo a Latina. Un malore improvviso venerdì notte lo ha portato via in silenzio, lasciando tut ...