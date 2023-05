Malagò | “Ok del Governo per partecipazione russi e bielorussi come atleti neutrali alle prossime competizioni”

Leggi su sportface

(Di martedì 23 maggio 2023) “C’è stata una presa di posizione delcomunicata ufficialmente da Abodi, dopo aver sentito la premier Meloni e il ministro Tajani, e che credo verrà formalizzata con una nota: vengono sottoscritte tutte le prescrizioni che il Cio ha raccomandato per consentire aglie bielodi partecipare in veste neutralesportive, anche su territorio italiano, vedi i mondiali di scherma a Milano”. Queste le parole del presidente del Coni, Giovanni, al termine della Giunta. “Le restrizioni e le obbligatorietà a cui sono stati sottoposti ha contrariato fortemente siache bielo. Tanto che su 39iscritti a Milano per i Mondiali di scherma, ne ...