Malagò | “Il Governo apre agli atleti russi neutrali nelle competizioni”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 23 maggio 2023) “La questione deglie bieloè chiusa, deve essere formalizzata da un minuto all’altro. Quindi se aveteinternazionali in Italia, vedi la scherma a Milano con i Mondiali, nessuno può impedirvi di dare un visto di gara ade bielo, a patto che questi rispettino le restrizioni Cio”. Lo ha detto Giovanni, presidente del Coni, parlando in Consiglio Nazionale, annunciando la presa di posizione delitaliano sulla questione. “Ci sono tali vincoli che i primi arrabbiati sono i, ma se non accettano queste condizioni è un problema loro – ha aggiunto – Detto questo l’Ucraina non può pensare, malgrado tutte le restrizioni imposte, di boicottare una manifestazione ...