Malagò | «Giustizia sportiva? La materia è di nostra pertinenza»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 23 maggio 2023) Le parole di Giovanni, presidente del Coni, in conferenza stampa sulle riforme nel mondo dello sport, compresa laIl numero uno del Coni, Giovanni, ha parlato in conferenza stampa in seguito alla giunta odierna. Di seguito le sue parole sulle riforme dello sport e della. RIFORMA– «Laè di esclusivadel nostro mondo. Vogliamo modificare, tramite un regolamento da presentare nella prossima Giunta, la dinamica della tempistica che deve tutelare i diritti del ricorrente, la celerità dellae la terzietà. Su questo mi prodigherò. Ricordo che una riforma c’è già stata recentemente, con una serie di ...