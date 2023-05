Mafia | Mattarella | ' la Repubblica seppe reagire con rigore e giustizia a strage Capaci'

(Di martedì 23 maggio 2023) Roma, 23 mag (Adnkronos) - "Il 23 maggio di trentuno anni fa lo stragismo mafioso sferrò contro lo Stato democratico un nuovo attacco feroce e sanguinario. Con Giovanni Falcone persero la vita sua moglie Francesca Morvillo, magistrata di valore, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani, che lo tutelavano con impegno". Lo dice il presidente dellaSergioin occasione del 31° anniversario delladi. "Una, quella di, che proseguì, poche settimane dopo, con un altro devastante attentato, in via D'Amelio a Palermo, nel quale morì Paolo Borsellino, con Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina. A questi testimoni della legalità della, allo strazio delle loro ...

... arrivato da un grande siciliano, Sergio, che oggi rappresenta l'unità nazionale: 'È di ... siano attori di legalità attraverso la traduzione in azioni concrete dei valori che lavuole ......il prezioso impegno della cooperativa Addiopizzo Travel e dell'Associazione Capaci NoETS per ... " In occasione del trentennale della strage di Capaci, il Presidente Sergiodisse che ...... la vera storia delle trattativa e delle stragi dello Stato -" . Il giornalista e scrittore ha commentato e apprezzato il discorso che il capo dello Stato Sergioha fatto lo scorso 9 ...

Mafia: Mattarella, 'la Repubblica seppe reagire con rigore e giustizia ... La Nuova Ferrara

Roma, 23 mag (Adnkronos) – “Il 23 maggio di trentuno anni fa lo stragismo mafioso sferrò contro lo Stato democratico un nuovo attacco feroce e sanguinario. Con Giovanni Falcone persero la vita sua mog ...Cattolici integrali non integralisti, nazionali non nazionalisti, popolari non populisti. Parlando di Alessandro Manzoni, ieri a Milano, Sergio Mattarella parla all'Italia, in un discorso denso e alto ...