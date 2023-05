Maddie McCann | riprese le ricerche in Portogallo | le novità

(Di martedì 23 maggio 2023) (Adnkronos) – Sonoleindi Madeleine, la bambina britannica scomparsa quando aveva tre anni durante una vacanza con i genitori e i fratelli gemelli a Praia del Luz, nell’Algarve. I sommozzatori della polizia portoghese si sono immersi questa mattina nel bacino idrico di Barragem do Arade, a circa 50 chilometri da dove Madeleine è scomparsa il 3 maggio del 2007. La Policia Judiciaria, il servizio investigativo criminale nazionale del, ha spiegato che sta coordinando lein Algarve su richiesta della polizia tedesca e che alle indagini collaborano anche ufficiali britannici. La perquisizione è stata richiesta dai pubblici ministeri in Germania perché il principale sospettato, il tedesco Christian Brueckner condannato per reati ...

Viveva vicino al resort Praia da Luz quando la famigliaera in vacanza. 'Nell'ambito delle indagini sul caso di Madeleinesono attualmente in corso in Portogallo misure relative al ...Le ricerche del corpo di, la bimba di tre anni scomparsa nel maggio 2007 a Praia da Luz, si stanno concentrando su un grande bacino idrico in Algarve , la diga di Barragem do Arade. Secondo una fonte ben ...... nel distretto di Faro, relative alla scomparsa di Madeleine, avvenuta nel 2007, quando la ... Il luogo era frequentato da Christian Brueckner, sospettato della scomparsa della piccolae ...

Maddie McCann, si ispeziona una diga artificiale in Portogallo TGCOM

In un bacino artificiale sul fiume Arade. Il sospettato Christian Brueckner frequentava la zona in camper (ANSA) ...Riprendono le indagini sulla scomparsa di Madeleine McCann, la bambina inglese di tre anni sparita il 3 maggio 2007 a Praia da Luz, una località di villeggiatura nella frazione di ...