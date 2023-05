Maddie McCann | c’è una nuova pista | sopralluoghi in corso in una diga in Portogallo

(Di martedì 23 maggio 2023) Nuove indagini per ritrovare qualche traccia di, la bambina inglese scomparsa nel 2007 quando aveva tre anni mentre era in vacanza con i genitori in, sulla spiaggia di Praia da Luz. È la polizia tedesca ad aver voluto intraprendere approfonditipresso unaartificiale di un bacino idrico dell’Algarve vicino alla città di Silves, non lontano dal luogo della scomparsa della bimba. Gli inquirenti tedeschi stanno setacciando ogni legame possibile tra il sospetto Cristian Brueckner, oggi in carcere in Germania per reati di violenza sessuale su minori compiuti indove si è recato abitualmente ogni anno, e la piccola. Brueckner infatti era solito visitare le zone dove si stanno compiendo da diversi giorni i nuovi ...

Viveva vicino al resort Praia da Luz quando la famigliaera in vacanza. "Nell'ambito delle indagini sul caso di Madeleinesono attualmente in corso in Portogallo misure relative al ...Le ricerche del corpo di, la bimba di tre anni scomparsa nel maggio 2007 a Praia da Luz, si stanno concentrando su un grande bacino idrico in Algarve , la diga di Barragem do Arade. Secondo una fonte ben ...... nel distretto di Faro, relative alla scomparsa di Madeleine, avvenuta nel 2007, quando la ... Il luogo era frequentato da Christian Brueckner, sospettato della scomparsa della piccolae ...

Riprendono le indagini sulla scomparsa di Madeleine McCann, la bambina inglese di tre anni sparita il 3 maggio 2007 a Praia da Luz, una località di villeggiatura nella frazione di ...Non si arrende la famiglia nella ricerca del corpo di Madeleine McCann, detta Maddie, la bambina sparita anni fa mentre era in vacanza con i genitori in Algarve, nel sud del Portogallo (Today.it) La ...