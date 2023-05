Madame Web | Sydney Sweeney non vede l' ora che il mondo veda il concentrato di femmine toste

(Di martedì 23 maggio 2023)non sta più nella pelle e spera che i fan possano ammirare al più prestoWeb, la nuova pellicola in cui recita al fianco di Dakota Johnson.Web della Sony Pictures è ancora avvolto da un alone di mistero e, sebbene siano state divulgate alcune foto dal set e delle presunte indiscrezioni sulla trama, non è ancora stata rilasciata alcuna comunicazione ufficiale riguardo ai personaggi dei fumetti Marvel che saranno introdotti nel prossimo spin-off di Spider-Man. Tuttavia,ha appena rivelato che nonl'ora che ilil "di" presenti nella pellicola. Sappiamo che Dakota Johnson interpreterà il personaggio ...

della Sony Pictures è ancora avvolto da un alone di mistero e, sebbene siano state divulgate alcune foto dal set e delle presunte indiscrezioni sulla trama, non è ancora stata rilasciata ... è tornata a parlare proprio di tale attesa pellicola, elogiando le sue co - protagoniste: la già citata Johnson, che interpreta la protagonista Cassandra, Isabela Merced e Celeste O'

Sydney Sweeney, prossima star di Madame Web, ha dichiarato che la squadra di donne presenti nel film sarà davvero tosta.L'attrice Sydney Sweeney torna a parlare di Madame Web, atteso film Sony, anticipando la presenza di una squadra di "donne toste".