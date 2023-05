(Di martedì 23 maggio 2023) "Quaranta militari della sicurezza edi soccorso per leinondate arrivano stasera in Italia": loin un tweet il presidente francese, Emmanuel, aggiungendo che...

Macron annuncia uomini e mezzi in aiuto a zone alluvione - Ultima Ora Agenzia ANSA

(ANSA) - PARIGI, 23 MAG - "Quaranta militari della sicurezza e mezzi di soccorso per le zone inondate arrivano stasera in Italia": lo annuncia in un tweet il presidente francese, Emmanuel Macron, aggiungendo che uomini e mezzi "arrivano per rafforzare i soccorsi dopo le inondazioni. La solidarietà all'opera" conclude il capo dell'Eliseo.