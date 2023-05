“Ma non è Sophie Codegoni!” Alessandro Basciano | la figlia Celine e il vip | impressionante la sua trasformazione

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 23 maggio 2023)Codegoni è diventata mamma. Due settimane fa è nata la sua prima bambina, frutto dell’amore con. L’hanno chiamataBlue e, dopo aver documentato la gravidanza la coppia del GF Vip 6 aggiorna costantemente i fan su questa nuova vita da genitori. L’ex tronista di UeD ha anche raccontato il parto, definendolo come un momento bellissimo. Era “terrorizzata” all’idea, dopo aver sentito tanti racconti “perché tutti mi dicevano ‘preparati, sarà il dolore più grande di tutta la tua vita’” e invece non è andata per niente così. “Probabilmente sono stata super fortunata, perché ho avuto anche dei medici che mi hanno aiutata tantissimo, però ho proprio un ricordo bello. Non ho avuto quel dolore che mi raccontavano, anzi è stato un dolore minimo, paragonabile al dolore delle mestruazioni, niente ...