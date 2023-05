Ma è davvero lui?! | delirio per Ilary Blasi | chi porta in studio

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) Alla fine Totti jr. ha fatto l'esordio. Non in campo, bensì in televisione. Il buon Cristian, a sorpresa, presente tra il pubblico indurante l'ultima puntata ed è infatti stato inquadrato dal regista de L'Isola dei Famosi 2023, Roberto Cenci. È bastato solo un breve stacco su di lui e i social sono impazziti. Per una volta il pubblico non è rimasto incantato dai look della mamma,, che per l'occasione ha condotto in tuta aderente nera, stile cawoman. È la prima volta che il maggiore di casa Totti appare ufficialmente in tv e non lo ha fatto da solo, bensì in compagnia della sua giovane fidanzata, Melissa Monti. Lei sì, invece, ha già dimestichezza con le telecamere. Ha iniziato con numerosi spot televisivi da bambina, per poi passare alla recitazione. Sul grande schermo ha debuttato con un film da Oscar: La grande ...