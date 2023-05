Lutto nella TV | morta la famosa giornalista | l’improvviso addio

... ha detto incalzato dalla Bortone che ha chiesto qualche dettaglio in merito a questo grave. "... mio padre e la mia unica sorella Linda, scomparsa da poco - aveva scrittodidascalia - . ...Paese in: Villa Guardia piange la scomparsa della maestra Paola Schrepfer . Paese in, addio a una maestra eccezionale Poco meno di un anno fa aveva dato il suo saluto a colleghi e ......L'ultimo saluto è in programma oggi pomeriggio alle ore 16,chiesa di Santa Maria Maggiore a Gessopalena. ARTICOLO SU IL CENTRO IN EDICOLA

Lutto nel mondo della scuola: morta a 63 anni la prof Marisa Petrucci ilgazzettino.it

Inaspettata e dolorosa: la prematura scomparsa dell'attore sconvolge i fan che attendevano i progetti appena annunciati. Hollywood in lutto.Ma al suo arrivo l'alpinista era già deceduto. I soccorritori non hanno potuto fare altro che portare a Solda il corpo privo di vita che è stato composto nella camera ardente. Il cordoglio. Profonda è ...