L' umanità che si scopre nella guerra e nelle alluvioni

(Di martedì 23 maggio 2023) Ti chiederanno chi siano gli esseri umani. Sono i fondatori, i costruttori di città. Per salvare la città di lapislazzuli e d’oro dentro le mura, sono pronti a sacrificare il suo contado di frutteti e vigneti, fino ad asfissiarne le radici. Ravenna, 21 maggio 2023. Ancora ti chiederanno chi siano gli esseri umani. Sono odiatori, distruttori di città. Per cancellarle, abbatterne i muri delle sinagoghe e delle cantine di alabastro, e minarne la terra, sono pronti a uccidere e morire. Bakhmut, 21 maggio 2023.

Soprattutto quando è successo quelloè successo, e non entrerò nel dettaglio, hanno dimostrato una grandee un grande affetto, ed è stata una delle cose più bellemi siano accadute. ...Soprattutto quando è successo quelloè successo e non entrerò nel dettaglio hanno dimostrato una grandee un grande affetto, ed è stata una delle cose più bellemi siano accadute. ...Sullo sfondo la società turca ricca di contraddizioni ma soprattutto un'intimamente non può cambiare, perché - come si diceva per Kaurismaki - quella è l'essenza della vita. Il miglior ...