L’ultima provocazione del G7

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 23 maggio 2023) Ho letto il comunicato finale del G7 tenutosi in Giappone e mi è sembrato di una arroganza senza limiti.Luisa Cordellivia email Gentile lettrice, arroganza è la parola giusta. I Sette Grandi si ritengono i padroni del mondo. “Diffidano” la Cina dal fornire armi alla Russia, quando la Cina non si è mai permessa di diffidare nessuno dal fornire armi all’Ucraina. Definiscono la Cina “il maggiore pericolo per la pace”, quando da tutte le indagini demoscopiche risulta che un soverchiante numero di Paesi del mondo ritiene che il più grave pericolo in assoluto venga dagli Usa, attori di tutte le grandi guerre degli ultimi 70 anni. Infine intimano alla Russia di ritirarsi “senza condizioni” dall’Ucraina, Crimea inclusa, mentre l’America dal 2014 tiene una forza di occupazione in Siria, che Trump voleva rimpatriare ma fu dissuaso da un quasi ammutinamento dei vertici del Pentagono. E infine la ...