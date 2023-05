(Di martedì 23 maggio 2023) (Adnkronos) – “Se qualcuno pensa che io stia per, si dia una calmata. Ho avuto un adenovirus. Non morirò, dovretecon me”. Aleksander, presidente della Bielorussia, torna protagonista sulla scena pubblica dopo le voci relative ad una malattia.ha avuto problemi di salute dopo la visita a Mosca per la parata del 9 maggio. Neldiffuso dai media di stato e rilanciato su Twitter da Anton Gerashenko, consulente del ministero dell’Interno ucraino,smentisce le news e le ipotesi che lo hanno riguardato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Leggi Ancheritorna a Mosca: andrà da Putin per affrontare 'questionirisolte con la Russia' Attacchi a Belgorod e guerra a Bakhmut - Nella notte diversi attacchi di droni hanno preso ......legami in Bielorussia dove vengono compiuti sabotaggi ai danni del presidente despota. ... mostrando al mondo che il potere di Putinè inviolabile. O come i palloncini colorati di bianco ...Ecco cosa sappiamo e cosa inveceè chiaro Omicidi eccellenti in Russia, le ammissioni di Budanov, capo degli 007 di Kiev Mistero sulla salute di, assente a eventi ufficiali. I media, "...

Lukashenko: "Non sto per morire, dovete soffrire con me" - Video Adnkronos

(Adnkronos) – “Se qualcuno pensa che io stia per morire, si dia una calmata. Ho avuto un adenovirus. Non morirò, dovrete soffrire con me”. Aleksander Lukashenko, presidente della Bielorussia, torna pr ...Si è espresso con queste parole l'autoproclamato presidente della Bielorussia, apparso oggi in TV mentre presenziava a una riunione del governo ...