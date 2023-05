Lukaku chance per Fiorentina-Inter? Filtra una sensazione! ? Sky

Leggi su inter-news

(Di martedì 23 maggio 2023) Meno uno a, finale di Coppa Italia. Inzaghi orientato a schierare l’undici tipo scelto nelle partite decisive di questa stagione. Per, speranze dal 1? al lumicino SCELTE DEFINITE ? In collegamento per Sky Sport 24, Andrea Paventi ha dato aggiornamenti sulla formazioneanti: «Si va verso la formazione che un po’ ci aspettavamo. In attacco Lautaro Martinez con Dzeko,a gara in corso. In mezzo al campo, Barella, Brozovic e Calhanoglu. Ai lati Dumfries e Dimarco. Davanti Handanovic la difesa titolare formata da Darmian, Acerbi e Bastoni. Pericoli della? Tante le occasioni che crea la squadra di Italiano, che a volte si espone a delle ripartenze. Serve un’corta e compatta per sfruttare le ...