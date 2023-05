“Luis Enrique è il preferito di De Laurentiis” | le ultime sulla panchina del Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 23 maggio 2023) Il Napoli, secondo le voci che si stanno rincorrendo in questi giorni, sarebbe alla ricerca di un allenatore visto che i rapporti tra Aurelio Dee Luciano Spalletti appaiono ai minimi storici. I nomi che sono circolati sono tanti, ma nelleore un allenatore nello specifico sembrerebbe aver scalato le gerarchie ed essere il nome in vetta nella mente di Aurelio De. Nuovo allenatore Napoli: l’idea di DeSecondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, starebbe prendendo quota il nome di: Con l’addio di Luciano Spalletti ipotesi sempre più concreta, nella mente di Aurelio Desta crescendo sempre più l’idea affascinante di riportare in Italia l’ex ct spagnolo. A ...