Lucid Air - In arrivo due nuove varianti in Europa | prezzi e caratteristiche

(Di martedì 23 maggio 2023) LaMotors amplia l'offerta europea con duedella berlina elettrica Air. Si tratta della Pure AWD e della Touring, dotate entrambe di un pacco batteria di minori dimensioni rispetto alle Dream Edition Range e Performance e alla Grand Touring già da tempo in circolazione sulle strade di Germania e Olanda: gli accumulatori sono da 92 kWh e promettono un'autonomia fino a 725 chilometri. I. Le due novità possono essere già ordinate, ma solo in Germania, Olanda, Norvegia e Svizzera, mentre i tempi di consegna variano dal terzo trimestre per la Touring al quarto per la Pure AWD. Laha anche fornito il listino delle due. La Pure AWD parte da 109 mila euro in Germania, da 115 mila in Olanda, da 125 mila franchi (128.628 euro) in ...

AMSTERDAM, May 22, 2023 /PRNewswire/ - Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), setting new standards for luxury electric experience with the Lucid Air, winner of the 2023 World Luxury Car Award, today announced European pricing for the Lucid Air Pure AWD and Lucid Air Touring variants, as follows: Germany Netherlands Switzerland Norway

Lucid Motors continua l'espansione in Europa, e presto porterà altri due allestimenti della berlina elettrica di lusso Air. Prezzi per Germania, Olanda, Svizzera e Norvegia Lucid Motors sta ancora ...Lucid Motors ha annunciato i prezzi per altre due varianti di berlina di lusso Lucid Air per Germania, Paesi Bassi, Svizzera e Norvegia. Questi sono Air Pure AWD e Air Touring, che presentano il pacco ...