Lotto di mozzarella richiamato per “presenza di Listeria”

(Di martedì 23 maggio 2023) Undia marchio Val Trebbia (di produzione 10-05-2023, 100g/200g/1 kg, data di scadenza 30-05-2023) è statoper “diMonocytogenes su 3 di 5 campioni”, si legge nell’avviso pubblicato sul sito del ministero della Salute. Il produttore è Cascina Bosco Gerolo Soc. Agr. srl, con sede in Località Gerolo a Rivergaro nel Piacentino. (Opa/Adnkronos Salute) L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La data di scadenza del formaggio in questione è molteplice: si tratta di confezioni da 375 grammi

