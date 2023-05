Lotto di mozzarella richiamato per “presenza di Listeria”

(Di martedì 23 maggio 2023) (Adnkronos) – Undia marchio Val Trebbia (di produzione 10-05-2023, 100g/200g/1 kg, data di scadenza 30-05-2023) è statoper “diMonocytogenes su 3 di 5 campioni”, si legge nell’avviso pubblicato sul sito del ministero della Salute. Il produttore è Cascina Bosco Gerolo Soc. Agr. srl, con sede in Località Gerolo a Rivergaro nel Piacentino. L'articolo proviene da Italia Sera.

